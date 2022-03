Vaticano: legali Becciu, ha dimostrato corretto utilizzo dei fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Angelo Becciu ha dimostrato il corretto utilizzo dei fondi. Lo hanno affermato i suoi avvocati difensori Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo. I legali hanno poi sottolineato: "Il cardinale ha spiegato che il primo contributo, per 25.000 euro nel 2015, richiesto dal Vescovo di Ozieri, servì a far ripartire la produzione di un panificio a vocazione caritatevole. Il secondo contributo, per 100.000 euro nel 2018, fu erogato, sempre a fronte di richieste del Vescovo di Ozieri, per sostenere la costruzione di un centro polifunzionale, denominato ‘Cittadella della carità’, finalizzato a ospitare, fra l'altro, uffici Caritas, assistenza agli anziani e ai profughi. Tale centro, dopo una lunga fase di raccolta di fondi da parte della Diocesi di Ozieri, ha visto l'avvio dei lavori appena lo scorso 28 febbraio". Gli avvocati di Becciu hanno poi evidenziato che le affermazioni del cardinale sono documentate "da atti che abbiamo già provveduto a depositare”. “Oggi si è così dimostrato, con la forza dell'assoluta evidenza, il corretto impiego delle somme gestite dalla Segreteria di Stato, con finalità uniche ed esclusive di carità. È stato così eliminato - hanno concluso - anche solo il sospetto di irregolarità conclamando l'innocenza che il Cardinale ha sempre mantenuto". (Civ)