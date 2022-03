Difesa: Borghi (Pd), aumento spese militari per difesa comune europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia di Putin “puntava, con una guerra lampo, a destabilizzare l'Occidente: ora invece ha una Nato e un'Unione europea ricompattata e unita. Ma ora occorre un salto di qualità anche nella sicurezza comune”. Lo ha dichiarato Enrico Borghi, responsabile politiche per la Sicurezza del Partito democratico, a Radio Immagina. “Così come sembrava impossibile prima della pandemia far nascere politiche sulla salute comune - ha proseguito -, così può nascere anche una difesa comune. Non è più tempo di una nazionalizzazione degli eserciti ma di una integrazione". Sull'aumento delle spese militari al due per cento del Pil, Borghi ha evidenziato che "non stiamo parlando solo di risorse per i militari ma soprattutto di nuove tecnologie come satelliti e droni”. “Sono investimenti che possono avere ripercussioni rilevanti anche sui civili. Leggiamo questa iniziativa senza pregiudizi", ha concluso. (Rin)