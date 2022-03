Vaticano: Papa ai sacerdoti, abbiano "cuore di padre" per aiutare chi soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'udienza con gli Agostiniani Recolletti, ha invitato "ogni persona consacrata, ogni religioso, ogni sacerdote" "ad avere un 'cuore di padre'", come Giuseppe. Il Pontefice ha poi specificato che si tratta di "un cuore irrequieto che sta sveglio ad amare e prendersi cura dei figli e delle figlie che gli sono stati affidati, soprattutto ai più fragili, a chi soffre, a chi non ha fatto l'esperienza dell'amore paterno; e non riposare finché non li portiamo a Dio, per incontrarlo, affinché tutti possano avere la vita, e vita in abbondanza, come dice il testo evangelico che illumina il vostro Capitolo", ha concluso Bergoglio. (Civ)