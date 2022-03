Imprese: Orcel (Unicredit), la banca ha davanti a sé un futuro ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convergenza di un’ambizione e di valori condivisi rappresenta il punto di partenza su cui si fonderanno la ripresa e la crescita europea: inizieremo dalla nostra banca, una banca più unita, capace di attuare le giuste iniziative per soddisfare le esigenze dei clienti del futuro, così da servire al meglio non solo i clienti, ma anche le comunità in cui siamo presenti. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, nella lettera agli azionisti contenuta nella relazione annuale relativa all’esercizio 2021. “Questo ci renderà il motore della ripresa del nostro continente, la banca per il futuro dell’Europa: Unicredit ha davanti a sé un futuro ambizioso, e abbiamo già iniziato il nostro percorso per realizzarlo”, ha detto. (Rin)