Covid: domani visita ufficiale del presidente Fico a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sarà a Bergamo domani venerdì 18 marzo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Alle 10.30 sarà al Cimitero monumentale per la deposizione di una corona di fiori sulla lapide in memoria delle vittime. A seguire il trasferimento alla Cattedrale di Sant'Alessandro, dove si svolgerà una cerimonia con la prima esecuzione del brano "Lumen Christi", scritto dal compositore Torstern Rasch e dedicato alla città di Bergamo. Alle 12 trasferimento al Bosco della Memoria, dove il presidente Fico interverrà alla Cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid-19. Nel pomeriggio, invece, è prevista la visita, alle 15, della sede della Fondazione Cesvi, che in questi anni è stata impegnata in iniziative per il contrasto dell'epidemia e che nelle ultime settimane si è attivata per prestare assistenza ai profughi ucraini. Lo comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)