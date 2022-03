AdR: accordo con Fs per intermodalità treno aereo, al lavoro per biglietto unico e Alta velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa, con lo scopo di favorire la transizione a smart hub degli aeroporti gestiti da AdR, punta al potenziamento dei servizi di connessione diretta di Alta Velocità tra lo scalo di Fiumicino e il Sud Italia e l'accelerazione degli attuali servizi con il Nord del Paese (Firenze/Bologna/Pisa). In particolare, c'è la volontà di sviluppare prodotti integrati treno-aereo, mediante l'implementazione di accordi commerciali con vettori aerei su Fiumicino per integrare i reciproci sistemi di vendita e distribuzione con la possibilità di effettuare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente nelle principali stazioni ferroviarie collegate con il Leonardo da Vinci. In altre parole, si potrà salire sul treno in stazioni come quelle di Firenze, Bologna o Napoli e scendere direttamente nella destinazione di arrivo, anche oltre oceano, in maniera semplice, sicura, veloce, confortevole. (segue) (Rer)