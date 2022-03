AdR: accordo con Fs per intermodalità treno aereo, al lavoro per biglietto unico e Alta velocità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo comprende inoltre, nell'ambito dell'Urban Air Mobility, la progettazione e realizzazione di un vertiporto sulla piastra parcheggi della Stazione Termini di Roma, prevedendo anche di individuare ulteriori spazi idonei per il futuro ampliamento di questo network. AdR, infatti, sta lavorando attivamente in questo campo per lanciare le prime operazioni commerciali tra l'aeroporto di Fiumicino e la città metropolitana di Roma nel 2024. "Quello con Fs Italiane è un accordo strategico - ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma - non solo per AdR, ma per il settore della mobilità integrata del Paese, pienamente in linea con le policies indicate dal nostro Governo. Attraverso l'avvio di una vera offerta intermodale treno-aereo, che valorizza il ruolo di smart hub di Fiumicino, traccia e anticipa una nuova mobilità, nel nome della sostenibilità e della moltiplicazione delle opportunità di connettività per i viaggiatori. Ed attraverso il potenziamento dell'accessibilità allo scalo, rende Fiumicino più pronto per la ripresa del turismo e più in generale per un futuro di crescita, sin dai prossimi appuntamenti fino al Giubileo 2025." (segue) (Rer)