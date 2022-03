AdR: accordo con Fs per intermodalità treno aereo, al lavoro per biglietto unico e Alta velocità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto ferroviario e quello aereo – ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Fs Italiane – devono cooperare in un contesto di mobilità integrata e sostenibile, tramite collaborazioni strategiche volte a creare una convergenza di obiettivi, generando benefici per entrambi i settori e per il sistema della mobilità in generale. L'accordo con Aeroporti di Roma va in questa direzione, e testimonia l'impegno del Gruppo FS Italiane per facilitare le connessioni fra quelle che sono le principali porte di accesso del Paese come stazioni, aeroporti e porti. Stiamo lavorando per realizzare nuove infrastrutture ferroviarie, potenziare le esistenti e con esse anche i servizi offerti. È necessario agire con rapidità per rendere l'intero Paese più competitivo e attrattivo poiché dotato di un sistema di trasporto sostenibile, multimodale, efficiente e interconnesso, sia per le persone che per le merci". (segue) (Rer)