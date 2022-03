AdR: accordo con Fs per intermodalità treno aereo, al lavoro per biglietto unico e Alta velocità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, ha evidenziato: "Intermodalità strategica e sostenibile: questo è l'obiettivo che il Paese deve traguardare per essere competitivo a livello internazionale, a partire dalla porta di accesso italiana più importante, l'aeroporto di Roma Fiumicino. Per farlo il settore deve ripartire al più presto, senza esitazioni. Per venire incontro alle esigenze di uno dei comparti più colpiti dalla crisi, l'Enac ha superato gli ostacoli burocratici e ha già anticipato alle società di gestione aeroportuale una prima tranche di 300 milioni di euro, pari al 50 per cento delle richieste di ristoro avanzate per i danni causati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Di questi circa 110 milioni sono stati destinati ad Aeroporti di Roma per favorire la ripartenza. L'accordo AdR – Fs è indispensabile per potenziare l'integrazione tra treno e aereo, ma l'intermodalità sostenibile è altrettanto determinante per favorire la mobilità aerea avanzata, che permetterà, tra l'altro, a partire dal 2024, i voli di air taxi tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro città. L'Enac, insieme a tutto il tessuto sociale e industriale del nostro Paese, è pronto per la nuova mobilità integrata: il futuro è arrivato". (segue) (Rer)