AdR: accordo con Fs per intermodalità treno aereo, al lavoro per biglietto unico e Alta velocità (8)

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Con l'accordo firmato oggi - commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - facciamo un ulteriore salto in avanti nel potenziamento delle connessioni su ferro e nella valorizzazione dell'aeroporto di Fiumicino, la più importante porta dell'Italia verso il mondo. Sono ormai 9 anni che lavoriamo con grande armonia con Ferrovie dello Stato e Aeroporti di Roma a questi obiettivi. Il progetto che lanciamo oggi rappresenta una nuova importantissima sfida, cruciale in una fase come quella che stiamo vivendo. Connettere meglio il Paese è oggi fondamentale per creare nuovo sviluppo e nuovo lavoro e per aumentare il benessere delle persone. Il Pnrr darà una grande spinta a questi obiettivi, e la Regione Lazio continuerà, come ha fatto in questi anni, a investire su questa missione prioritaria. Fiumicino è uno scalo centrale per tutto il Paese e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, con i grandi appuntamenti internazionali che vedranno protagonisti Roma e il Lazio, a partire dal Giubileo del 2025. Con Fs e Adr mettiamo nero su bianco una progettazione strategica per farci trovare pronti alle grandi sfide dei prossimi anni". (Rer)