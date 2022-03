Trasporti: Carpano (CC), rassicurazioni di Patanè su Roma-Lido erano infondate, servizio al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'assessore Patanè a marzo i treni dovevano essere 7, con una frequenza a 15 minuti e su tutta la linea. Oggi la Roma-Lido è chiusa, i treni sono 3 e, quando passano, le attese sono tra i 30 i 40 minuti, fino a Magliana. Cosa aspettate a usare le proposte della Lista Civica Calenda sindaco?". Così Francesco Carpano, consigliere della Lista Calenda sindaco e membro della commissione Mobilità. "A quanto pare - continua Carpano commentando il blocco odierno della ferrovia Roma-Lido - le rassicurazioni di Patanè erano prive di presupposti e la linea ferroviaria è in codice rosso, definitivamente al collasso. Stiamo assistendo davvero a una brutta pagina di amministrazione che non tiene conto delle soluzioni, fattibili e legittime, proposte dalle opposizioni". (Rer)