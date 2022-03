Imprese: Padoan (Unicredit), nuovo piano valorizzerà potenziale della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit non è stata immune dai cambiamenti che si sono materializzati quest’anno: la banca ha una nuova leadership e ha definito un piano strategico che ha l’obiettivo di promuovere la crescita a beneficio di tutti gli stakeholder. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit, nella lettera agli azionisti contenuta nella relazione annuale relativa all’esercizio 2021. “Il piano mira a valorizzare i punti di forza di Unicredit, e mette in atto in piccolo quello che speriamo di vedere concretizzarsi a livello europeo, poiché identificherà il potenziale radicato nella nostra banca e ci darà l’organizzazione di cui abbiamo bisogno per eccellere nel lungo termine”, ha detto. (Rin)