Speciale difesa: Nato, ministra Difesa tedesca, attacco contro Alleanza atlantica non da escludere

- Un attacco contro il territorio della Nato “non si può del tutto escludere” e gli Stati parte devono essere “preparati” a tale evenienza, “sebbene finora non vi siano indicazioni” in merito. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa della Germania, Christine Lambrecht, a margine dell'incontro con i colleghi dell'Alleanza atlantica a Bruxelles. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto di ritenere “importante parlare di pianificazione di medio e lungo periodo” per la Nato, “dopo le decisioni a breve termine”. Lambrecht ha quindi evidenziato: “Per me è molto importante che ora ne discutiamo molto intensamente: che cos'è una deterrenza credibile? E cosa è necessario per questo?”. Gli Stati parte terranno tale dibattito “molto intensamente nelle prossime settimane, in modo da poter poi decidere una corrispondente strategia a medio e lungo termine per la Nato in estate”. (Beb)