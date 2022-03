Speciale difesa: Mulè, bene approvazione odg per incremento spesa verso traguardo due per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stata l’approvazione all’unanimità, col solo voto contrario di Alternativa, dell’odg che impegna il governo a avviare un incremento delle spese per la difesa verso il traguardo del due per cento del Pil. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo all’evento online “L’economia ai tempi della guerra. Una difesa più forte, italiana ed europea”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Rrazionali. Si tratta - ha spiegato Mulè - di un “cambio di paradigma” che porta a "dare certezze rispetto a un budget che è di 24,5 miliardi" e che dovrà contare in futuro su una dotazione ulteriore di 8/9 miliardi. (Rin)