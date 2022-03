Speciale difesa: Mulè, c’è finalmente consapevolezza necessità esercito per sicurezza e politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- C’è finalmente la consapevolezza che, per proteggere sicurezza e per costruite la politica estera, servono gli eserciti. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo all’evento online “L’economia ai tempi della guerra. Una difesa più forte, italiana ed europea”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Rrazionali. Il sottosegretario alla Difesa ha sottolineato come questo sia necessario per “diventare dei riferimenti per le democrazie fragili e fragilissime”. (Rin)