Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa russo, Kiev prepara attacco chimico a civili con sostegno Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), con il sostegno dell'Occidente, sta preparando un attacco con l'uso di sostanze chimiche contro i civili. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing, spiegando che lo scopo della provocazione è quello di accusare la Russia di usare armi chimiche contro la popolazione ucraina. "Voglio dichiarare ufficialmente che le unità delle Forze armate russe coinvolte nell'operazione militare speciale non hanno e non possono disporre di munizioni chimiche", ha sottolineato Konashenkov. (Rum)