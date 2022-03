Speciale difesa: Nato, Guerini, tentativo russo di dividere Alleanza non ha avuto successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’unione e la solidarietà "sono la forza dell’Alleanza" atlantica (Nato) e il tentativo russo di dividere i suoi membri "non ha avuto successo". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso del Consiglio Atlantico dei ministri della Difesa della Nato, presieduto dal Segretario Generale Jens Stoltenberg, cui ha partecipato a Bruxelles. “Da questa sede esce messaggio molto chiaro di una rafforzata sicurezza sul fianco orientale dell’Alleanza. L'Italia continua a fare la sua parte e promuove sempre ogni forma di dialogo possibile che ponga fine all’aggressione russa in Ucraina”, ha detto Guerini come riferito dal ministero della Difesa, commentando che "Putin voleva meno Nato e ha ora più Nato”. Nella sessione di apertura, allargata a Ucraina, Georgia, Finlandia, Svezia e Unione Europea, si è discusso dell’aggressione russa all’Ucraina. Nel pomeriggio il focus sulle misure di rafforzamento della sicurezza, nel medio lungo termine, sul fianco orientale dell’Alleanza. (Res)