Speciale difesa: Spagna, ministra Robles, Nato si sta preparando a lunga guerra in Ucraina dopo fallimento piano Putin

- La Nato si sta preparando ad una "lunga guerra" in Ucraina dopo che i piani del presidente russo, Vladimir Putin, per una guerra veloce sono "falliti". Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, evidenziando come in questo momento tutto è "assolutamente imprevedibile" grazie anche alla resistenza "eroica" del popolo ucraino. Robles ha confermato che il desiderio del governo spagnolo è di "aumentare gradualmente" la spesa per la difesa nel bilancio fino al due per cento del Pil anche se ha evitato di rispondere alla scadenza che la Spagna si è data per raggiungere questo obiettivo. La ministra ha assicurato che c'è "consenso" all'interno della Nato sulla necessità di aumentare gli investimenti nella difesa di fronte alla nuova situazione di sicurezza creata dall'invasione russa dell'Ucraina. (Spm)