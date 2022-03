Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa russo smentisce bombardamento teatro Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Russia smentisce le ricostruzioni secondo cui le forze armate di Mosca hanno colpito in un bombardamento il teatro cittadino di Mariupol. "Il 16 marzo l’aviazione russa non ha colpito nessun obiettivo dentro il perimetro della città", si legge in una dichiarazione. "Secondo dati certi del ministero i militanti del battaglione nazionalista ucraino 'Azov' hanno messo in atto un’altra provocazione, facendo saltare in aria il teatro che avevano minato in precedenza. Recentemente gli abitanti di Mariupol in fuga hanno rivelato che nel teatro gli estremisti di Azov avrebbero preso in ostaggio i civili utilizzando i piani superiori come postazioni di fuoco. In questo contesto, visto il pericolo per i civili, il teatro nel centro della città non è mai stato considerato un obiettivo da colpire", conclude la nota. (Rum)