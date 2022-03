Speciale difesa: Egitto-Sudan, capi Stato maggiore tengono ottava riunione Comitato militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane Osama Askar ha incontrato il suo omologo sudanese Mohamed Othman al Hussein, che è attualmente in visita in Egitto per tenere l'ottava riunione del Comitato militare egiziano-sudanese al Cairo. Lo rende noto un comunicato delle Forze armate egiziane, secondo il quale le due parti hanno discusso di questioni e temi di interesse comune. I due generali hanno partecipato alla sessione conclusiva dell'ottava riunione del Comitato militare congiunto egiziano-sudanese per discutere del sostegno alle relazioni di cooperazione militare, della formazione congiunta, del trasferimento e dello scambio di esperienze tra le Forze armate di entrambi i Paesi. (Cae)