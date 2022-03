Decreto Ucraina: Romaniello (Ev), nostro voto contrario, inaccettabile forzatura su centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo votato contro il decreto Ucraina perché, pur ponendoci convintamente dalla parte delle vittime, quindi della popolazione ucraina, il governo ha fatto una inaccettabile forzatura inserendo articoli estranei alla materia come la riapertura delle centrali a carbone, perché per dare una risposta alla crisi energetica e all'aumento dei prezzi non possiamo rinviare la transizione ecologica. È irragionevole che il governo abbia voluto inserire in questa norma l'utilizzo del carbone o dell'olio combustibile per produrre energia, addirittura derogando i limiti stabiliti rispetto alle emissioni in atmosfera. Serviva invece un piano urgente per sbloccare gli impianti di energie rinnovabili al palo per problemi burocratici". Lo afferma in una nota il presidente dei deputati di Europa verde-Verdi europei Cristian Romaniello, dopo il voto del decreto Ucraina. "E poi c'è il tema dell'invio delle armi: chiediamo che si eserciti un controllo ferreo sulla loro fornitura perché manca uno standard comune sulla trasparenza delle informazioni relative al materiale bellico che i singoli paesi dell'Unione stanno cedendo all'Ucraina, dobbiamo evitare la possibilità che le armi finiscano nelle mani dei gruppi estremisti attivi nel paese e che rappresentano un problema per la stabilità stessa del governo ucraino e che queste armi un giorno possano essere puntate contro l'Europa. Ricordo - prosegue Romaniello - che ieri come Europa verde abbiamo votato contro anche alla vergognosa richiesta dell'aumento di spese militari, anche perché in questi anni sono cresciute del 9,6 per cento: si tratta di una scelta eticamente inaccettabile di fronte alla grave crisi sociale e ambientale. Nell'esprimere il nostro voto contrario, rimaniamo convinti della necessità di continuare a sollecitare la costruzione di una politica europea per la difesa e gli affari esteri, che miri alla risoluzione pacifica dei conflitti, a immagine della nostra Costituzione". (Com)