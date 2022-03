Pordenone: sequestrato apparecchio per gioco online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Fiamme gialle di Pordenone, congiuntamente all'Ufficio Monopoli del Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Adm, hanno sequestrato un apparecchio per il gioco online. L'attività si è concentrata principalmente sulla conformità e regolarità della raccolta di gioco effettuata attraverso gli apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, del tipo Vlt e Awp, collegati alla rete telematica Adm per garantirne il costante controllo delle giocate effettuate. In particolare l'attività dei militari si è focalizzata in uno dei 30 apparecchi ispezionati in cui sono stati rilevati degli ingiustificati "vuoti temporali" nella comunicazione delle giocate giornaliere effettuate che ne hanno determinato il sequestro amministrativo. Al titolare del punto vendita è stata contestata l'irregolarità che prevede l'irrogazione di una sanzione fino ad un massimo di euro 50 mila euro, estinguibile, in misura ridotta, con il versamento di 10 mila euro. (Ren)