Imprese: parte da Oslo il quinto episodio del progetto BG4SDGs di Stefano Guindani e Banca Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dal Mjostarnet, grattacielo di 18 piani costruito interamente in legno, a un centinaio di chilometri da Oslo, il racconto del quinto episodio di “BG4SDGs – Time to Change”, il progetto ideato da Stefano Guidani in collaborazione con Banca Generali per raccontare lo stato dell’arte dell’Agenda Onu 2030. Il grattacielo norvegese, riferisce una nota, diventa quindi il soggetto da cui l’obiettivo del fotografo prende spunto per indagare a che punto è il percorso di raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Inaugurato il 15 marzo 2019, il Mjostarnet è attualmente il più alto grattacielo in legno al mondo. E anche se prossimamente il suo primato sarà superato, la sua eredità è già scolpita nella storia dell’architettura mondiale. Il suo corpo è infatti composto da oltre 2.700 metri cubi di legno ricavato dalle foreste dell’area in cui sorge e in grado di assorbire fino a 1.700 tonnellate di CO2. Gli alberi potati per dar vita alla costruzione del grattacielo sono stati sostituiti da altri due alberi: in pratica, il grattacielo può essere considerato come una foresta all’interno di una foresta. L’idea che ha portato alla costruzione di questo grattacielo norvegese è ancora una goccia nel grande oceano rappresentato dal settore edilizio globale. Qualcosa, però, sta iniziando a smuoversi. (segue) (Com)