Imprese: parte da Oslo il quinto episodio del progetto BG4SDGs di Stefano Guindani e Banca Generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnica usata per edificarlo, infatti, prevede la totale assenza di utilizzo di qualunque forma di cemento e acciaio. Inoltre, ogni metro cubo di tronchi impiegato nella struttura contribuisce a sottrarre ben 0,9 tonnellate di anidride carbonica nell’aria. In altre parole, questa attività edile non solo non genera emissioni, ma addirittura contribuisce a ridurle fungendo da bacino di stoccaggio. In un mondo alla costante ricerca di soluzioni efficaci per contrastare il cambiamento climatico, il grattacielo si propone quindi come vero e proprio elemento disruptive per una rivoluzione sostenibile che parte dall’edilizia per estendersi all’ambiente. “Trovarsi di fronte al Mjostarnet appaga la vista e si ha anche la sensazione di essere partecipi dell’inversione di rotta verso una meta ecologista: l’interno e l’esterno del grattacielo regalano la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di contiguo con l’ambiente circostante, quasi fosse una estensione della natura stessa”, ha commentato Stefano Guindani. (segue) (Com)