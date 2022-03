AdR: Ferraris (Fs), con accordo raddoppio binari a Fiumicino e Alta velocità da aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo sull'intermodalità treno aereo con Aeroporti di Roma, Fs intende "potenziare le infrastrutture ferroviarie, raddoppiare con due binari in più la stazione dell'aeroporto di Fiumicino e fare in modo che l'Alta velocità possa partire direttamente dall'aeroporto senza passare dalla città di Roma per andare, ad esempio, direttamente a Napoli". Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Fs, nel corso dell'evento "L'integrazione treno aereo - accordo sull'intermodalità sostenibile" che si è svolto oggi all'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci. (Rer)