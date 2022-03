Cina: Xi Jinping su Covid, continueremo ad attenerci alla strategia tolleranza zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato che il Paese continuerà ad applicare la strategia di tolleranza zero nel contrasto della nuova ondata di Covid-19 che ha colpito il Paese. È necessario "continuare a mettere le persone al primo posto, attenersi all'accuratezza scientifica e alla strategia zero Covid per frenare la diffusione dell'epidemia quanto prima", ha dichiarato il leader, ripreso dall'emittente "Cctv". (Cip)