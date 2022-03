Lavoro: Inps, +25 per cento assunzioni in 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Inps le cessazioni fino a dicembre 2021 sono state 6.476.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+12 per cento). Sostanzialmente stabili le cessazioni dei contratti intermittenti, in aumento tutte le altre tipologie: contratti a tempo determinato (+4 per cento), contratti stagionali (+17 per cento), contratti a tempo indeterminato (+19 per cento), contratti in somministrazione (+26 per cento) e contratti in apprendistato (+27 per cento). Dal 1 luglio 2021 per i comparti industriali con esclusione del tessile-abbigliamento-calzature (Tac) sono cadute le restrizioni ai licenziamenti, attivate originariamente nella primavera del 2020; dal 1 novembre le restrizioni sono rimaste in essere solo per le imprese utilizzatrici di Cig Covid. (Ren)