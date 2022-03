Sanità: Corrotti (Lega), a Colleferro pronto soccorso al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'ospedale di Colleferro accade dell'incredibile: con una comunicazione della Asl Roma 5 il personale di altri reparti, già sotto organico, dovrà a turno andare a coprire il pronto soccorso". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Tenendo presente che nella struttura sono presenti medici con specializzazione diverse da quella di medicina d'urgenza e che lavorano all'interno del proprio reparto, sarà possibile che uno di essi provenienti da reparti lontani da ciò che rientra nel primo soccorso si ritroverà ad affrontare un'urgenza medica ben diversa dalla sua disciplina. Ancora una volta la sanità laziale è al collasso e gli operatori sanitari non vengono messi nelle condizioni di poter fare il loro lavoro", conclude. (Com)