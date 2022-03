Difesa: Rizzo (M5s), quanto accaduto a Taranto è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- "Se proprio dovete prendervela con qualcuno - e mai lanciando sassi o insulti - prendetevela con noi politici e non con i militari che obbediscono alla Costituzione e agli ordini del potere politico. Quello che è avvenuto ieri a Taranto contro nave Carabiniere è inaccettabile". Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati. "Durante i lavori della commissione Difesa abbiamo avuto confronti costruttivi con le associazioni pacifiste basandoci sul rispetto del lavoro dei nostri militari - prosegue il parlamentare -. Quelli di ieri a Taranto però non c'entrano niente né con la pace né con la non violenza e ci attendiamo per questo una ferma condanna da parte di tutti. Sono vicino alla nostra Marina Militare e alle Forze Armate italiane a cui ho espresso la mia totale solidarietà attraverso una missiva al capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Credendino". (Com)