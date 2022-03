Nato: ministro Difesa polacco vuole aumentare presenza Alleanza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia vuole che la presenza della Nato nel Paese aumenti. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, parlando all’emittente “Polskie Radio”. “La presenza delle truppe della Nato in Polonia è maggiore di prima perché ai confini del Paese è in corso una guerra”, ha detto, aggiungendo che questa presenza dovrebbe avere un carattere permanente. “La presenza di soldati dagli Stati Uniti in territorio polacco semplicemente serve da deterrente all’aggressione” e c’è lo spazio per discutere la costituzione di basi militari permanenti, ha continuato. (Vap)