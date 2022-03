Sanità: Marcelli (M5s), mozione per adeguamento organico neuropsichiatria infantile Asl Roma 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancanza di personale specializzato in grado di garantire diagnosi e cure ai bambini e ai ragazzi della Asl Rm3 affetti da patologie neuropsichiatriche, sta pesando fortemente sull'assistenza continuativa di cui essi necessitano". Lo dichiara Loreto Marcelli, capogruppo M5s alla Regione Lazio. "C'è bisogno, quanto prima - aggiunge - di risolvere un problema che sta incidendo sul territorio, sia a livello sanitario che sociale, a causa delle ricadute che investono centinaia di famiglie". "Per questo motivo ho depositato una mozione con la quale si chiede di adeguare con urgenza la pianta organica della Asl Roma 3 attraverso il processo di assunzione e inserimento di nuovo personale specializzato in neuropsichiatria infantile, psicologi e terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistenti sociali e logopedisti, attingendo dalle graduatorie regionali esistenti. Con la Mozione si chiede anche di riattivare quanto prima le convenzioni tra la Asl e le Università, le scuole di psicoterapia e i Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) degli istituti superiori affinché non si interrompano i processi di inclusione scolastica". (segue) (Com)