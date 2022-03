Fvg: assessore Ambiente, in tempi di guerra importante celebrare unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una guerra in corso nel cuore dell’Europa, è ancora più importante celebrare oggi, 17 marzo, il giorno dell’Unità nazionale. Lo ha detto l’assessore alla Difesa dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, che questa mattina ha preso parte all'Alzabandiera in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in occasione della giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. "Oggi si ricorda il grande tesoro conquistato dagli italiani che diedero la vita per l'Italia indipendente, libera e democratica", ha sottolineato Scoccimarro, ricordando i sacrifici compiuti dagli italiani anche negli ultimi due anni di pandemia. "I sentimenti di unità e solidarietà sono sempre stati la nostra forza e oggi la politica ha la responsabilità di scelte coraggiose che non solo ci facciano uscire dalle crisi pandemica, energetica e di guerra, ma pongano le basi per il futuro dei nostri figli e nipoti", ha aggiunto l’assessore si è detto, infine, lieto che "il verde della nostra bandiera abbia tinto anche la nostra Costituzione", con la previsione agli articoli 9 e 41 dei principi fondamentali della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. (Frt)