Giornata unità nazionale: Rizzo (M5s), Tricolore e bandiera Ue fianco a fianco

23 luglio 2021

- "Celebriamo oggi il 161esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Lo facciamo mentre accogliamo nelle nostre città la popolazione civile ucraina che fugge da una crudele ed inaccettabile guerra. La storia d'Italia è stata lotta per affermare i valori di solidarietà, uguaglianza, libertà, emancipazione e costruzione di un futuro migliore. Quei valori, magistralmente inscritti nella Costituzione della Repubblica, oggi ci orientano in queste ore drammatiche e ci spronano a ricercare sempre l'unità del Paese". E' quanto dichiara in una nota Gianluca Rizzo, deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Difesa della Camera. "La forza della convivenza civile e il rispetto per le diversità ci hanno consentito di mettere insieme i popoli europei nel progetto di una Europa unita, solidale e di pace. Mai come oggi il tricolore italiano e la bandiera dell'Unione europea stanno fianco a fianco", conclude il parlamentare. (Com)