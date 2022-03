Ucraina: Tagliavanti (Cciaa Roma), Italia e Europa unite di fronte alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina “è rilevante in termini politici ed economici ma soprattutto sotto il punto di vista sociale, per un paese tra i più poveri attaccato da una grande potenza militare. È la prima volta che l’Unione Europea unita si trova di fronte a una guerra nel continente. L’Europa e Italia sono unite”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e presidente di Unioncamere Lazio, durante l’evento promosso da FederLazio Edilizia “Osservatorio sullo stato di salute dell’edilizia, prospettive e rilancio post Covid-19”.(Rer)