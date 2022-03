Russia-Cina: ministero Esteri russo, non permetteremo scontro con Pechino, notizie false sui media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non permetterà che avvenga uno scontro con la Cina, vi sono numerose notizie false pubblicate dai media occidentali sulle relazioni bilaterali Mosca-Pechino. Lo ha affermato questa mattina la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing. In particolare, Zakharova ha respinto la ricostruzione del quotidiano tedesco "Bild", in base alla quale il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sarebbe recentemente volato alla volta di Pechino di notte, ma il presidente cinese gli avrebbe ordinato di tornare in Russia. Zakharova in precedenza aveva definito la testata "leader nelle notizie false". (Rum)