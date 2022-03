Mafie: Pd Campidoglio, con Forum beni confiscati cittadini e istituzioni insieme per riuso sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Il primo incontro di oggi del Forum dei beni confiscati alle mafie è un'ottima notizia per Roma. L'Aula Giulio Cesare in Campidoglio ha ospitato questo importante spazio d'incontro e di confronto fra Roma Capitale, la cittadinanza e tutte le reti impegnate in prima linea nella lotta alla mafia per dare avvio ad un percorso di partecipazione e co-progettazione rivolto alla legalità e per riconvertire ad uso sociale i beni confiscati. Un impegno corale che ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti". Così in una nota il gruppo del Partito democratico in Campidoglio. (segue) (Com)