Mafie: Pd Campidoglio, con Forum beni confiscati cittadini e istituzioni insieme per riuso sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il Forum nasce da una specifica delibera capitolina, che abbiamo approvato in Aula a dicembre scorso dopo 3 anni e mezzo di attesa, fortemente voluta dal Pd e da tutto il mondo associativo, e si propone come spazio di confronto attivo per individuare le priorità della cittadinanza rispetto al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, una progettazione condivisa per rispondere realmente ai bisogni e alle aspettative dei nostri quartieri, in attuazione della legge 109 del 1996 voluta da Pio La Torre e più in generale della lotta dello Stato alle mafie che operano nel nostro Paese. Un grazie al sindaco Gualtieri e l'assessore Zevi, che hanno tracciato un percorso, che sottolinea il ruolo centrale dei cittadini e che punta a trasformare Roma nella capitale internazionale del contrasto all'illegalità", concludono i consiglieri. (Com)