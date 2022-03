Imprese: Intesa Sanpaolo completa nomine divisione Banca dei Territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo completa le nomine della Divisione Banca dei Territori - recentemente rafforzata secondo criteri di efficienza e miglioramento del servizio alla clientela – nel segno del rinnovamento in coerenza con le linee-guida del nuovo Piano d’Impresa 2022-2025. Lo riferisce in una nota. Dal 1 aprile la squadra guidata da Stefano Barrese sarà al completo, con l’ingresso di due nuovi manager che assumeranno la guida di due direzioni precedentemente ad interim e strategiche per la propulsione innovativa e digitale del Gruppo nel prossimo quadriennio. Antonio Valitutti viene nominato responsabile della Direzione Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo che contraddistingue il processo evolutivo del Gruppo bancario verso una completa digitalizzazione dei servizi per una cospicua parte di clientela retail. Nel piano d’impresa di Intesa Sanpaolo la nuova banca digitale Isybank, attivata in partnership con la top fintech Thought Machine e che integra l’esperienza di Banca5, fornirà servizi bancari a circa 4 milioni di clienti che già oggi non si recano nelle filiali. Grazie alla collaborazione con Mooney, Isybank consentirà inoltre l’ottimizzazione del network di filiali, migliorando ancora il servizio ai clienti e contemporaneamente creando opportunità di lavoro innovativo e agile per il Personale. L’obiettivo del Gruppo - prosegue la nota - è di diventare leader nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela. (segue) (Com)