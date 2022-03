Imprese: Intesa Sanpaolo completa nomine divisione Banca dei Territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla guida della Direzione Sales & Marketing Digital Retail - ulteriore struttura che costituisce un nuovo tassello nella strategia digitale del Gruppo - viene nominata Claudia Vassena. La Direzione, che assimila al proprio interno Intesa Sanpaolo Casa, Intesa Sanpaolo Agents4You e Prestitalia, è a diretto riporto di Virginia Borla, responsabile People, Business Development & Control Management. “Oggi annunciamo il completamento della squadra della Divisione Banca dei Territori con l’innesto di nuove professionalità focalizzate su innovazione e digitalizzazione dei servizi offerti alla clientela", commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Siamo pronti per dare il massimo slancio alla progettualità e all’efficacia delle iniziative attivate dal Gruppo a vantaggio della clientela, consapevoli del ruolo strategico che questa Divisione rappresenta nel quadro del rinnovamento digitale che Intesa Sanpaolo svilupperà nei prossimi anni”. Antonio Valitutti, ingegnere elettronico, salernitano, 41 anni, ha conseguito una laurea al Politecnico di Torino ed un Master Of Science in Engineering presso la University of Illinios at Chicago. Entrato nel Gruppo Sella, dove si specializza in Organizzazione e Risk Management e ricopre il ruolo di Executive Project Manager in staff al Ceo, contribuisce all’ideazione e alla creazione di HYPE, la prima challenger bank italiana - creata nel 2014 - che sotto la sua guida come Ceo acquisisce la licenza di Imel nel 2020 e raggiunge oltre gli 1,5 milioni di clienti attuali in Italia. Claudia Vassena, ingegnere gestionale, lecchese, 41 anni, laurea al Politecnico di Milano, manager con 17 anni di esperienza nel settore bancario. Entrata nel 2008 in Unicredit, matura una profonda conoscenza del business digitale e retail, insieme ad una lunga esperienza in ambito di risk management. Dal 2019 guida Buddybank, il modello di banca del Gruppo Unicredit che offre un conto corrente a coloro che utilizzano lo smartphone come principale strumento di interazione, per effettuare operazioni bancarie in maniera autonoma e semplice. (Com)