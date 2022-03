Ucraina: Ocse, costi per fornire assistenza ai profughi pari a 0,25 per cento del Pil dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi per fornire assistenza ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina sono pari allo 0,25 per cento del Pil dell'Unione europea. Lo sostiene l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in uno studio dedicato agli impatti della crisi in corso. Nel rapporto si legge che "i costi iniziali sono complessivamente gestibili per l'Unione europea" ma difficili da sopportare per i Paesi confinanti con la Russia che sono i più esposti ai flussi.(Frp)