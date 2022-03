Decreto Ucraina: Fornaro (Leu), odg su spese militari è presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "l'Italia non è entrata in guerra. Mai come in questi giorni bui in cui la Russia aggredisce uno stato democratico, deve portare tutti noi a misurare le parole. Oggi ci troviamo di fronte ad un'aggressione inaudita e l'Italia si sta muovendo all'interno dell'articolo 11 della Costituzione. Il governo e l'Unione europea stanno sostenendo una nazione libera aggredita militarmente. Un'azione - ha aggiunto il parlamentare - che però deve intensificarsi maggiormente alla ricerca di una soluzione diplomatica che porti ad una tregua, ad un immediato cessate il fuoco al più presto". Intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto legge recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, l'esponente di Leu ha proseguito: "E' necessario attrezzare il nostro Paese ad una accoglienza diffusa per dare una risposta civile ad una popolazione in fuga dalla guerra. Perché come sempre sono i civili a subire i danni della guerra. Ieri è stato posto in votazione un ordine del giorno sulle spese militari che è una presa in giro. Noi non abbiamo sottoscritto quell'ordine del giorno. Il Parlamento ieri non ha autorizzato alcun aumento delle spese militari. Non si può affrontare una questione così delicata, importante anche alla luce di una nuova possibile stagione di guerra fredda - ha concluso Fornaro -, con un ordine del giorno, anche perché i proponenti devono anche dire dove troviamo i soldi".(Rin)