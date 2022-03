Giappone: Covid, governo approva conclusione stato di quasi emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato governativo del Giappone che si occupa della gestione della pandemia di coronavirus ha approvato la fine dello stato di quasi emergenza pandemica ancora in vigore in 18 prefetture, come annunciato ieri dal primo ministro, Fumio Kishida. Lo stato di quasi emergenza, che comporta una chiusura anticipata dei locali, non sarà prorogato alla sua scadenza, il 21 marzo. Questo regime riguarda Tokyo, Osaka e altre 16 delle 47 prefetture del Paese: Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Hyogo, Kagawa e Kumamoto. (segue) (Git)