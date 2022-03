Roma: film per ripulire i soldi della Camorra, arrestato regista Muscariello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Daniele Muscariello, titolare della Henea Production, il produttore cinematografico arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma e dagli uomini della guardia di finanza, per aver riciclato nel settore cinematografico i proventi delle attività illecite della Camorra ed in particolare del clan D'Amico-Mazzarella. Lui risulta tra i nove arrestati nell'operazione coordinata dalla Dda di Roma. Un flusso di denaro continui, quello assicurato dal clan campano che, attraverso un carabiniere e un poliziotto, entrambi in servizio a Roma, arrivavano ad una azienda vitivinicola. (segue) (Rer)