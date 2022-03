Roma: film per ripulire i soldi della Camorra, arrestato regista Muscariello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lì, attraverso operazioni finanziarie all'estero, i soldi tornavano in Italia come sponsorizzazioni ai film di Muscariello per fare comparire nelle riprese, l'etichetta dei vini. Poi attraverso fatture false, tornavano soldi puliti al clan. Un giro di riciclaggio ben costruito e, secondo gli investigatori, anche ben rodato con la disponibilità a ripulire anche "200 mila euro al giorno". Il produttore era cosciente del fatto che "il cinema è il nostro strumento perché un film può costare 200 mila euro ma può costare pure 50 milioni di euro". Ed infatti i carabinieri e i finanzieri che hanno indagato hanno accertato il riciclaggio di oltre 1,2 milioni di euro. Inoltre nelle intercettazioni, Muscariello raccontava che a differenza dello spaccio di droga, nonostante fosse stato arrestato 4 volte per reati finanziari, quella attività permetteva di uscire dal carcere dopo pochi giorni ma con in tasca centinaia di migliaia di euro. (segue) (Rer)