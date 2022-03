Hong Kong: tasso di disoccupazione al 4,5 per cento nel periodo dicembre-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione a Hong Kong si è attestato al 4,5 per cento nel periodo dicembre-febbraio, ai massimi da settembre 2021. Lo indicano i dati del dipartimento di Censimento e statistica, secondo cui il livello di sottoccupazione è passato dall'1,8 al 2,3 per cento nello stesso periodo. La popolazione attiva si è attestata a circa 3,64 milioni di persone, in calo di 33.700 unità, mentre il bacino dei disoccupati è arrivato a comprendere circa 158 mila persone. Il ministro del Lavoro, Law Chi-kwong, imputa la contrazione dell'occupazione soprattutto al deperimento dei consumi e alle interruzioni delle attività provocate dall'epidemia di Covid-19.(Cip)