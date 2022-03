Sanità: Lilt, dal 19 marzo otto tappe per prevenzione e prendersi cvura di sé stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il 19 marzo entra nel vivo la 21esima Settimana nazionale per la prevenzione oncologica e Lilt Milano Monza Brianza è puntuale all’appuntamento. Otto tappe dell’ambulatorio mobile, incontri con esperti di oncologia e una mostra sono gli appuntamenti che l’Associazione propone sul territorio per ricordare che volersi bene è la chiave per una vita in salute. Un messaggio oggi più importante che in passato dopo l’emergenza pandemica che ha messo tra parentesi le buone abitudine alimentari, l’attività fisica e i controlli di diagnosi precoce. “La prevenzione è l’arma più efficace contro il tumore – conferma il presidente di LILT Milano Monza Brianza, Marco Alloisio -. La Settimana nazionale per la prevenzione oncologica è un’opportunità concreta per investire tempo sul benessere. Un piccolo impegno per noi, un gesto d’amore per il nostro corpo. Le ricerche confermano che ne vale la pena: gli stili di vita salutari e i controlli regolari ci proteggono davvero dal tumore”.(Com)