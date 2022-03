Roma: De Santis (CR), solidarietà agli agenti di polizia locale aggrediti in via di Salone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "L'episodio di violenza perpetrato ai danni di alcuni vigili urbani in servizio di piantonamento presso l'ingresso del campo nomadi di via di Salone è di una gravità inaudita. Da parte mia, desidero esprimere la massima vicinanza e il pieno sostegno agli agenti coinvolti in questa vile e brutale aggressione". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della lista civica "Virginia Raggi ecologia e innovazione" Antonio De Santis. "Il Corpo di Polizia Locale è una risorsa essenziale per assicurare la legalità e tutelare l'ordine pubblico nella nostra città. L'Amministrazione Raggi, è opportuno ricordarlo, ha sempre sostenuto la necessità di potenziarlo e renderlo sempre più efficiente, come dimostrano le procedure di concorso da noi indette e le oltre 1500 assunzioni effettuate nel corso della precedente consiliatura - aggiunge De Santis -. L'attuale agenda politica pare non mettere più al centro il rafforzamento del Corpo, il cui rilancio sembra essere stato completamente bandito dal dibattito pubblico. Un grave errore, dal momento che è assolutamente necessario proseguire nel reclutamento di nuove risorse e nella valorizzazione delle tante professionalità anche attraverso percorsi di progressione di carriera di cui, parimenti, non si parla più. A tutti i vigili che, ogni giorno, lavorano alacremente per tutelare la sicurezza dei cittadini romani, va il nostro più sentito ringraziamento", conclude De Santis.(Com)