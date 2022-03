Scuola: Mantovani (M5s), incontrato Piero Angela, serve riforma che valorizzi discipline scientifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera, in un incontro con un ospite d'onore come Piero Angela promosso dall'intergruppo innovazione, si è tornati sul tema dell’importanza dell’insegnamento delle discipline scientifiche fin dalla scuola primaria, da introdurre, in questi primi anni, con metodo pratico e ludico affinché risulti efficace per la fascia di età specifica. Piero Angela è stato ed è tuttora un grandissimo divulgatore scientifico e ci ha raccontato che lui stesso già oltre 40 anni fa propose al ministero dell’Istruzione una riforma scolastica per adeguare le competenze alle necessità richieste dal mondo contemporaneo. E quindi la sperimentazione tecnico-scientifica piuttosto che lo studio teorico e il metodo del gioco di ruolo per risolvere i problemi. Oggi sono evidenti le carenze del nostro sistema di istruzione e il divario rispetto agli altri paesi europei e non è più procrastinabile questa riforma scolastica che avvicini di più bambini e ragazzi alla scienza, facendo in modo che le competenze umanistiche e quelle scientifiche si compenetrino a vicenda senza contrastarsi". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento cinque stelle, Maria Laura Mantovani, membro dell'intergruppo parlamentare sull'innovazione.(Rin)