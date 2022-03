Decreto Ucraina: Cabras (Alternativa), fornire armi ci coinvolge in escalation, serve distensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fornire armi, che potrebbero finire in mani sbagliate, ci coinvolge irresponsabilmente in un'escalation della guerra e ci consegna pericolosamente agli oltranzismi del mondo polacco, baltico, ucraino e di una parte del mondo anglosassone, che si illudono da anni che esista una soluzione basata su una prova di forza militare. Le notizie delle ultime ore sul vertice di alcuni capi di governo dell'Est a Kiev sono estremamente preoccupanti, perché ci portano direttamente in un campo di confronto diretto fra Nato e Russia, cioè a pochi minuti dalla mezzanotte nucleare". Lo ha affermato il deputato di Alternativa, Pino Cabras, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Ucraina nell'Aula di Montecitorio. "L'Italia - ha spiegato il vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera - fornisce armi a un Paese in guerra assieme a tutta l'Unione europea, a sua volta soggetta a una mutazione istituzionale che passa dalla retorica dei 65 anni di pace alla nuova genetica di un'istituzione votata alla guerra". (segue) (Rin)