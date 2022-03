Decreto Ucraina: Cabras (Alternativa), fornire armi ci coinvolge in escalation, serve distensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cabras, quella ucraina "è la crisi internazionale più pericolosa degli ultimi sessant'anni, paragonabile per portata alla crisi dei missili di Cuba del 1962", mentre "abbiamo bisogno di una nuova politica di distensione per l'Europa e questa ci può essere solo sulla base di un'eguale sicurezza per tutti e fra partner con eguali diritti e rispetto reciproco. La soluzione politica è a portata di mano. Non comporta rese o cedimenti di principio; comporta una generosa negoziazione di un nuovo equilibrio europeo in cui la sicurezza dell'Europa non sia a scapito della Russia e la sicurezza della Federazione russa non sia a scapito dell'Europa". L'esponente di Alternativa ha concluso: "Pertanto, occorrerà trasformare la nostra percezione del mondo e ricostruire la trama diplomatica, che ha ancora molte soluzioni disponibili. Occorrerà trasformare l'Ucraina nel laboratorio dell'interdipendenza, garantendo che sia un Paese neutrale, federale, indipendente, con pieno e garantito multilinguismo e una partnership di sicurezza collettiva fra Russia ed Europa. Il resto è guerra, penuria, insicurezza". (Rin)